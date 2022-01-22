Hande Sarıoğlu'ndan 'Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?' sorusuna olay cevap: 18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, bir takipçisinin "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusu üzerine göğüsleri hakkında konuştu. Yıllar önce 18 bin TL vererek meme estetiği yaptırdığını söyleyen Sarıoğlu, "Bir dolar bir de benim memelerim değerleniyor. Bakımı için de elletmiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan dolayı Habertürk'teki spikerlik görevinden ayrılmak zorunda kalan Hande Sarıoğlu, cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"MEMELERİMİ 18 BİN TL'YE YAPTIRDIM, ELLETMİYORUM"

Son olarak Ekşi Sözlük'te takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan sunucu, "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusu üzerine "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim. Bakımı için evde sütyensiz dolaşmıyorum ve elletmiyorum" dedi.

ESTETİKLERİN TOPLAMI 22 BİN 500 TL

Sarıoğlu, bir takipçisinin "Toplam estetik masrafınız ne kadar tuttu?" sorusuna da "18 bin TL memeler. Dudaklarımda da dolgu var o da zamanında 320 dolardı. Tabi o zaman dolar bu kadar değildi. TL olarak 4 bin 500 verdim" cevabını verdi.

Haberler.com - Magazin Haberleri