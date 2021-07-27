Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, sette öpüşürken hayranlarına yakalandı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sette öpüşürken hayranları tarafından görüntülendi.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, magazin gündemini süslemeye devam ediyor.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in setteki halleri hayranları tarafından görüntülendi. Ünlü çift, kimseyi umursamadan öpüşürken hayranlarının çığlıklarını duyunca önlem amaçlı kapalı alana girdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

FOTOĞRAFINA YORUM YAPMIŞTI

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaşmıştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yapmıştı.