Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
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Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan bikinili pozlarını paylaşan Erçel, Kerem Bürsin'den aldığı yorumla çok konuşuldu. Bürsin, Erçel'in bikinili pozuna yaptığı yorumda, "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoğrafı" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.

DİKKATLERİ YİNE ÜZERLERİNE ÇEKTİLER

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

"KİM ÇEKMİŞ"

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yaptı. Öte yandan Erçel'in pozuna kısa sürede 3 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Servet Uzun
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Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş - Haberler Magazin
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