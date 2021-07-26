Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan bikinili pozlarını paylaşan Erçel, Kerem Bürsin'den aldığı yorumla çok konuşuldu. Bürsin, Erçel'in bikinili pozuna yaptığı yorumda, "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoğrafı" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.