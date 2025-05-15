Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Hande Erçel de bu prestijli etkinliğe özel bir marka davetiyle katıldı. Dünya çapında dikkat çeken festivalde, Hande Erçel'in tarzı hem moda severler hem de hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde ne giydi? sorusuna yanıt arayanlar, ünlü oyuncunun tercihi olan göz alıcı kırmızı elbiseye ve detaylarına odaklandı. Peki, Hande Erçel Cannes Film Festivali'nde ne giydi? Hande Erçel'in elbisesi ne kadar?

HANDE ERÇEL CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE NE GİYDİ?

Başarılı oyuncu, festivalin ikinci gününde düzenlenen "Mission Impossible: The Final Reckoning" filminin galasında boy gösterdi. Kırmızı halıya pembe tonlarında, zarif bir haute couture elbiseyle çıkan Erçel, stil seçimiyle hem uluslararası moda eleştirmenlerinden hem de hayranlarından tam not aldı.

HANDE ERÇEL'İN ELBİSESİ NE KADAR?

Hande Erçel, "Mission İmpossible: The Final Reckoning" filminin galası için Giambattista Valli elbise ve Pomellato mücevherler tercih etti.