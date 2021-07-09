Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da... O bana yürüdü ben koştum!
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Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da... O bana yürüdü ben koştum!

Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da... O bana yürüdü ben koştum!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: "Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü.

Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: "Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum."

Şenay Forbes ile Hamza Yazıcı'nın fotoğrafları akıllara izlenme rekorları kıran "Game of Thrones" dizisinin yıldızı Peter Dinklage ile eşi Erica Schmidt'i getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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