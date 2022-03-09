Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi - Haberler

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Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi

ABD'de yaşayan Caroline Wortman, hamile kalmasının ardından eşiyle cinsel hayatına normal şekilde devam etti. Bir süre sonra doktora rutin kontrol için giden kadın, iki rahmi olduğunu ve ikincisinden de hamile kaldığını öğrenmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde ikamet eden 30 yaşındaki Caroline Wortman isimli kadın, kısır olduğunu düşündüğü sırada art arda yaşadığı olaylar nedeniyle nadir görülen olaylardan birine şahit oldu.

Caroline Wortman, kocası Nate ile bir süreden bu yana çocuk istiyordu. İkili sonunda çocukluk hayallerine yaklaştı. Caroline'nin hamile olduğunu öğrenen çift, büyük mutluluk yaşadı. Fakat çift, cinsel hayatlarına normal şekilde devam etti.

Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi

Hamileliğinin ardından rutin olarak doğum doktoruna giden Caroline, bir terslik olduğunu anladı. Ama terslik bu sefer olumlu yöndeydi. Doktor, genç kadının iki rahmi olduğunu ve ikinci rahminden de hamile kaldığını söyledi. Caroline için zorlu bir süreç de bu haberle birlikte başlamış oldu.

Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi

Caroline, kendisini bekleyen zor sürece göğüs gerdi ve 2021 yılında ilk çocuğu Josie'yi kucağına aldı. 6 ay sonra ise ikinci çocukları da erkek olarak dünyaya geldi. Çift, şu anda mutlu şekilde yaşantısına devam ediyor.

Hamileyken kocasıyla ilişkiye giren kadın, doktora kontrole gittiğinde şok gerçeği öğrendi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Hamilelik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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