Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi

Kocaeli'de hamile olan Ayşe Haşim ve eşi Mahmut Haşim'i evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracı kirlenecek diye taksisinden indirdi. Haşim, "Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi, araçtan indirdi" dedi. Olay sonrası taksiciye ev hapsi verildi.

29.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:31

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B, kadını ve ailesini araçtan indirdi. Evine dönmeye çalışan Ayşe Haşim, binanın merdivenlerinde doğum yaptı. Olay anının görüntüleri sosyal medyada yayılınca, ekipler taksi şoförünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliye ev hapsicezası verildi.

HAMİLE KADIN BİNANIN MERDİVENLERİNDE DOĞUM YAPTI

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Ayşe Haşim binanın merdivenlerinde doğum yaparken bu sırada 112 Acil'e haber verilirken, doğumdan yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından anne ve yeni doğan bebek kontrol edilerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine geldi.

Suriye'de Arapça öğretmenliği yaparken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve terziliğe başlayan Mahmut Haşim ile Ayşe Haşim'in üçüncü çocuğu olan bebeğe 'Ömer' ismi verildi.

Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Balkonlarından olayı gören komşular tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söylediği öğrenilen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Adliyede, Suriye uyruklu kadını ve eşinin taksiye bindikten sonra taksiden indirilmesi ve doğum yapması olayı ile ilgili yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali suçundan gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildiği, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildiği vurgulandı.

Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi

"BİZİ DIŞARI ÇIKARIP 'AMBULANS GELECEK' DEDİ"

Yaşadıkları olayı anlatan baba Mahmut Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp, '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gitti" dedi.

Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi

"DOĞUM, EVİNE GİDERKEN GERÇEKLEŞTİ"

Olayı evinin balkonundan gören Emrah Kurt, "Sabah eşimin balkondaki sesine uyandım. Balkona çıkıp ne olduğunu sorduğumda kapıda bir taksi vardı. Kadının doğum sancısı tutmuş. Taksici, arabaya bindikten sonra doğum ilerleyince arabasına almak istememiş, ambulans çağırmalarını söylemiş. Yakınları taksiciye götürmesini söyledi ama o götürmek istemedi. Kadını taksiden geri indirdi. Hasta evine giderken doğum gerçekleşti. Yani kadın merdivenlerde doğum yaptı. Daha sonra hemşire gelip gereken işlemleri yaptı. Sonrasında kadını kucağına alıp hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Haber Yorumları (1)
SERDAR: suriyeli ya aile ondan Türk olsa yapamazdı benim düşüncem!! insan be oğlum insan !!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Haber
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 13:32:04. #1.15#
title