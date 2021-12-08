Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı - Haberler
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Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Cooke Maroney'den hamile kalması nedeniyle oyunculuğa ara verdi. Önceki günlerde bir programa katılan Lawrence, burada söyledikleriyle ağızları açık bıraktı. Oyunculuğa ara vermesinin ardından aşırı derece cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lawrence daha sonra bu sözlerin şaka olduğunu belirtti ancak sunucunun bile utanması gözlerden kaçmadı.

Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile kaldı. Hamile olduğunu bir süre saklayan ünlü oyuncu, göbeğinin çıkmaya başlamasının ardından hakkında çıkan haberler i doğruladı ve hamile olduğunu dile getirdi. Kısa bir süre sonra bebeğini doğurmaya hazırlanan oyuncu, önceki günlerde katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle çok konuşuldu.

Stephen Colbert ile The Late Show'a katılan Lawrence, sohbetin ilerleyen dakikalarında Colbert tarafından sorulan "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna uzun süre akıllardan çıkmayacak bir cevap verdi. Elini göbeğine koyup bebeğini işaret ederek konuşan Lawrence, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" ifadelerini kullandı.

Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

Bu durumun ardından sunucu Colbert ve Lawrence'nin kısa süreliğine şaşkınlık yaşadığı görüldü. Colbert aldığı cevap karşısında utanırken, ünlü oyuncu Lawrence de daha sonra bu açıklamalarının birer şakadan ibaret olduğunu belirterek, sözlerine açıklık getirmeye çalıştı.

Hem koronavirüs pandemisi hem de hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlardan uzak olan Jenifer Lawrence, yeni filmi Don't Look Up'la ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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