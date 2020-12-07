Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi

Esenler'de çekildiği söylenen ve sosyal medyada gündem olan videoda, bir adam hamile eşi için sokakta komşularından borç para isteyip yalvarıyor. Yürek sızlatan o görüntüler sonrası devreye giren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, şahsa ulaştıklarını ancak kendisinin yardım etmeleri için adresini vermediğini söyledi.

Yardım isterken ağlayan vatandaşın videoya yansıyan görüntülerinde, "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Allah çarpsın geri öderim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu kişiye ulaştıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"YARDIM EDECEĞİMİZİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN ADRESİNİ VERMEDİ"

Göksu paylaşımında, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" diye yazdı.