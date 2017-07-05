Hamburg'ta Seçim Sonrası Hedef Halk Sağlık Sigortası

Hamburg Eyaleti Sağlık Senatorü Cornelia Prüfer-Storcks, Alman sağlık sigorta sisteminden kaynaklanan haksızlıkları gidermek için Eylülde yapılacak Federal Parlamento seçimlerinden sonra partisi SPD'nin yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti tarafından da desteklenen "Halk Sağlık Sigortası"nın gerçekleşmesi için çaba harcayacaklarını kaydetti.



Hamburg, Almanya genelinde birinci sırada



Hamburg'un Lurup semtindeki Kültürlerarası Aileler Birliği Başkanı Tevide Er ve Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz (SPD) tarafından organize edilen "Göç ve Sağlık" konulu toplantıda konuşan, Sosyal Demokrat Partili Senatör, her bin kişiye üç doktorla Hamburg'un Almanya genelinde nüfusa oranla doktor ortalamasında birinci sırada olduğuna dikkat çekti. Sağlıkta en temel üç ilkenin halka yaygın, ulaşımı kolay ve en üst kalitede tıp hizmeti sunmak olduğunu belirtti.



Daha adil sağlık sigorta sistemi



Toplantının sunuculuğunu yapan Güngör Yılmaz'ın sorusu üzerine, Almanya sağlık sigortasının her birey için zorunlu olduğunu hatırlatan senatör, bu şekilde herkesin temel sağlık ve tedavi güvencesine sahip olduğunu kaydederek hiç bir hastanın tedavisinin parası olmadığı için kesilemeyeceğini belirtti. Ancak doktorlara daha iyi ödeme ve mesuliyet sigortaları tarafından karşılanmayan tedavileri de üstlenen özel sigortalar yüzünden hastalar arasında ayrım yapıldığını söyleyen Cornelia Prüfer-Storcks, "Biz Sosyal Demokrat Parti olarak 'Halk Sağlık Sigortası' diye tanımladığımız ve herkes eşit hizmet sunan; daha adil sigorta sisteminin getirilmesini istiyoruz. Yeşiller ve Sol Parti de aynı fikirdeler. Eylül ayında yapılacak Federal Parlamento seçimleri uzun süredir üzerinde durduğumuz yeni sağlık sigortası sistemi için bir şans. Seçim sonrası ısrarla bu konu üzerinde duracağız" dedi.



Görüntü dökümü:



Cornelia Prüfer-Storcks konuşma



Milletvekili Güngör Yılmaz konuşma - Askerzadeh