Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
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Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Çukurbağ'da yanan bölge için ağaçlandırma sözünü tutamayınca sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı. Levent, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım" dedi.

08.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:51

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'nda çıkan yangının ardından bölgeyi ağaçlandırmak için söz veren sanatçı Haluk Levent tüm girişimlerine rağmen başarılı olamayınca sevenlerinden özür diledi. Sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşan Levent, "Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler" dedi.

"KARŞI ÇIKAR EYLEM YAPARDIK"

Şarkıcı Levent, "Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi

DAHA ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.

24 MAYIS'TA YANGIN ÇIKMIŞTI

Antalya'nın tatil cenneti Kaş'ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Çukurbağ yarımadasında, 24 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.

Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
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