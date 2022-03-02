Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine cevap: Seve seve, yeri de Filistin olsun - Haberler

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Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine cevap: Seve seve, yeri de Filistin olsun

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen konser teklifine cevap verdi. Seve seve sahneye çıkacağını söyleyen Levent, "İki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olsun" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Haluk Levent'ten ise beklenen cevap geldi.

"BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK ŞARKILARI SÖYLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" ifadelerini yer verildi.

LEVENT: SEVE SEVE, YERİ DE FİLİSTİN OLMALI

Twitter hesabından cevap veren Haluk Levent ise "Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" dedi.

Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine cevap: Seve seve, yeri de Filistin olsun

Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine cevap: Seve seve, yeri de Filistin olsun

Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine cevap: Seve seve, yeri de Filistin olsun

Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?

Ecem Altan
Ecem Altan
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Haluk Levent, Filistin, Ukrayna, Magazin, Haberler

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