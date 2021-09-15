Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

Sosyal sorumluluk projeleri ve kurduğu AHBAP Derneği ile takdir toplayan ünlü sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en büyük depremleri arasında yer alan 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye koşan isimler arasında yer aldı. Depremzedelerle buluşma anları sosyal medyada bir kez daha paylaşılan Levent, o dönemden bu yana içinden atamadığı pişmanlığı dile getirdi.

"22 YIL ÖNCE DE ÇADIR DAĞITIYORMUŞ"

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"HAYATIMIN EN BİLİNÇSİZ YARDIMIYDI"

Paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi. Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişman olduğunu "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullandı.

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