Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye giden isimler arasında yer almıştı. Levent, o dönemki görüntülerinin yeniden paylaşılması üzerine bir pişmanlığını açıklayarak, "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri ve kurduğu AHBAP Derneği ile takdir toplayan ünlü sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin en büyük depremleri arasında yer alan 17 Ağustos depreminin ardından bölgeye koşan isimler arasında yer aldı. Depremzedelerle buluşma anları sosyal medyada bir kez daha paylaşılan Levent, o dönemden bu yana içinden atamadığı pişmanlığı dile getirdi.

"22 YIL ÖNCE DE ÇADIR DAĞITIYORMUŞ"

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"HAYATIMIN EN BİLİNÇSİZ YARDIMIYDI"

Paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi. Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişman olduğunu "Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

Pınar Altuğ kırmızılar içerisinde dikkatleri topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı

 Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Göksel Yeşim Salkım Eser Yenenler
Spor Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Vladimir Putin Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 20:03:59. #1.12#