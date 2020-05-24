Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
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Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanırken Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül Twitter'da gençlik fotoğraflarını paylaşıp birbirlerine takıldı.

24.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:39

Yaptığı ve düzenlediği yardımlarla sık sık konuşulan Haluk Levent, Twitter hesabından, "Bir bayram günü kostümü! Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle hem Ramazan Bayramını kutladı hem de geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı.

Levent'in takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği fotoğraf yaklaşık 55 bin beğeni alırken, Haluk Levent'e yanıt türkücü Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı

"DAHA BETERLERİ VAR"

Yıllar öncesine ait albüm fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Alem yakışıklı görsün. @haluklevent senden daha beterleri var. Bu resimler çekildiğinde ilk heyecanları yaşıyorduk. Hey gidi günler hey" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı

"GEÇ BUNLARI MAHSUN"

Kırmızıgül'ün bu paylaşımına Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Levent de "'Geç bunları Mahsun!' Albüm kapaklarını değil o yıllardaki normal fotolarını bekliyoruz. Bak bu twitin devamına benim o yıllardaki fotomu atacağım az sonra, sen de at" diye yazdı ve gençlik fotoğrafını koydu.

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı

"ANKARA HAVALARI OKUYAN KARDEŞLERE BENZİYORUM"

Kırmızıgül de Levent'e, "Sen o yıllarda Mohikanlara benziyordun. Karizman vardı. Bide bana bak. Ankara havaları okuyan kardeşlere benziyorum" diyerek yanıt verdi.

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
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