Haluk Levent 'Elfida' sözleri - Elfida şarkısının sözleri nelerdir? Elfida hikayesi nedir? Elfida kim yazdı? Elfida ne demek? Haluk Levent'in en iyi şarkılarından birisi "Elfida" 'dır. Elfida şarkısının sözleri kadar hikayesi de oldukça duygusaldır. Peki Elfida nedir, ne demektir? Elfida şarkısının sözleri nelerdir? Türkünün tüm sözleri sizlerle...

Elfida Haluk Levent'in en çok dinlenilen şarkılarından birisidir. Haluk Levent bu şarkıyı 9 yaşındaki kanser hastası bir çocuğa yazmıştır. Çok beğenilen şarkının sözlerini sizler için yazımızda paylaşacağız. Aynı zamanda Elfida hikayesini de sizlere aktaracağız.

ELFİDA NEDİR? NE DEMEKTİR?

Elfida, Arapça kökenli bir kelimedir ve anlamı "Feda etmek" demektir. Aynı zamanda her şeyi gözden çıkarmak manalarına da gelmektedir.

Elfida genellikle kız çocuklarına isim olarak konulur. Elfida ismi zaman zaman şarkılara, Türkülere, kitaplara da konu olmaktadır. Bunlardan birisi Haluk Levent'in Elfida isimli şarkısıdır. Youtube'da 70 milyon üzeri dinlenmeye sahiptir.

Elfida kelimesi Osmanlı Devleti'nde de kullanılırdı. Osmanlı Devleti'nde elfida ifadesi gözden çıkarılan kimseler için kullanılmaktaydı. Bu kimseler, genellikle sarayda görev yapan cariyelerdi. Sarayda hizmette bulunan bir cariye bir kusur işlediğinde gözden düşerdi. Haliyle bu durumda o cariyenin sarayda kalması mümkün olmazdı. Sonuç olarak bu cariyeler gözden çıkarılarak saray dışına gönderilirdi. İşte bu cariyeler elfida olarak adlandırılırdı.

Son olarak "Elfida" kelimesi, zaman zaman veda etmek manasında da kullanılmaktadır. Vedalaşmayı gerektiren durumlarda da bu sözcüğün kullanımına rastlanmaktadır.

Şimdi Elfida şarkısının sözlerini ve hikayesini sizlere anlatalım.

ELFİDA ŞARKI SÖZLERİ

Yüzün geçmişten kalan

Aşka tarif yazdıran

Bir alaturka hüzün

Yüzün kıyıma vuran

Anne karnı huzur

Çocukluğumun sesi

Senden bana

Şimdi zamanı sızdıran

Şımartılmamış aşkın

Sessizliğe yakın

Kimbilir kaç yüzyıldır

Sarılmamış kolların

Sisliydi kirpiklerin

Ve gözlerin yağmurlu

Yorulmuşsun

Hakkını almış yılların

Elfida

Bir belalı başımsın

Elfida

Beni farketme sakın

Omzumda iz bırakma

Yüküm dünyaya yakın

Elfida

Hep aklımda kalacaksın

Elfida

Sen eski bir şarkısın

Elfida

Beni farketme sakın

Omzumda iz bırakma

Yüküm dünyaya yakın

Elfida

Hep aklımda kalacaksın

ELFİDA ŞARKISININ HİKAYESİ/ ŞARKI KİME YAZILDI?

Haluk Levent Elfida şarkısını 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yazmıştır. Hikayesi şu şekilde:

Haluk Levent kanser hastası olan 16 çocuğun bakımını üstlenmişti. Bu çocukların arasında 9 yaşında vefat eden Elfida isminde bir kız çocuğu bulunuyordu. (Bazı kaynaklara göre ismi Beyzanur'dur.) Elfida'nın vefatından sonra yıkılan Haluk Levent bu şarkıyı da Elfida için yazmıştır. Şarkının adı da Elfida'dır. Haluk Levent yazmış olduğu bu şarkıyı Elfida'ya çok dinletmek istemişti. Ama vefatı nedeniyle bunu gerçekleştirememişti.

Kısacası Elfida'nın yazılış hikayesi bu şekildedir. Peki Elfida'yı kim yazdı? Sözleri kime aittir?

ELFİDAYI KİM YAZDI?

Elfida şarkısı Haluk Levent'e ait bir şarkıdır. Şarkının sözleri Haluk Levent'e aittir. Fakat bazı kaynaklara göre farklı kişiler tarafından yazıldığı söyleniyor. Ama çoğu kaynağa göre şarkı Haluk Levent'e aittir.

Haluk Levent

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Acil veya bilinen adıyla Haluk Levent 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana doğumlu Türk Rock şarkıcısıdır.

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 temmuzunda Yollarda albümünü çıkarttı.

Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

İlk albümün ardından 1995 ekiminde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

1997'nin Ağustos ayında cezaevine girdi. Yaklaşık on yıldır kurtulamadığı ticari bir dava yüzünden 9 ay cezaevinde kaldı. Cezaevindeyken uzun saçlarını kesip Akkuyu'ya, yapılması düşünülen Nükleer santral projesinin protesto gösterilerine yolladı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Mektup içeriden dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu "Mektup"u yüz binlerce kişi okudu. İçerde boş durmadı Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı. Gözleri kör eden ışıklardan kurtulmuş ve her ne kadar yüz bin mektup almış olsa da sonunda kendisine kalmıştı. Bu "kendinelik" bir kitapla somutlaştı.

Cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında 1998 eylülünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan Çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. 2000'in hemen başında www.leyla.com'u çıkarttı. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada duyguların da dijitalleştiğinden dem vuruyor, "Kamyoncunun Türküsü" şarkısıyla Susurluk'a gönderme yapıyordu.

Aynı zamanda Çevre Sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye'nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Caretta Caretta Kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Haluk Levent Ela adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Kısa sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.2010­'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi.2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.

Kaynak: Haberler.com