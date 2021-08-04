HALİL İNALCIK DOSYASI BU AY LİTROS SANAT'TA

Eklenme tarihi 4 Ağustos 2021ABONE OL HALİL İNALCIK DOSYASI BU AY LİTROS SANAT'TA Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat, "Tarihçilerin Kutbu" olarak tanınan Halil İnalcık dosyasının da yer aldığı 14. sayısıyla okurun huzuruna çıktı.

Eklenme tarihi 4 Ağustos 2021

ABONE OL HALİL İNALCIK DOSYASI BU AY LİTROS SANAT'TA Türkiye'nin dijital kültür sanat gazetesi Litros Sanat, "Tarihçilerin Kutbu" olarak tanınan Halil İnalcık dosyasının da yer aldığı 14. sayısıyla okurun huzuruna çıktı.

HALİL İNALCIK HAKKINDA GENİŞ ÇALIŞMA Osmanlı ve Balkan tarihi üzerine hazırladığı eserlerle dünya çapında saygı gören İnalcık'ın eserlerinin incelenediği kapsamlı dosya konusunda, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Küçükaşcı, ünlü tarihçi'yi anlattı. Gazetenin kitaplık bölümünde ise İnalcık'ın eserlerine yer verildi.

İLİM AŞKIYLA YOĞRULAN BİR HAYAT Litros Sanat'ın bu sayısında geçtiğimiz Mart ayında aramızdan ayrılan ve Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Mehmet Genç ile ilgili bir portreye yer veriliyor. Gazeteci-yazar Özcan Ünlü tarafından kaleme alınan yazıda Genç'in ilim aşkıyla yoğrulan hayatı ve çalışmalarına yer veriliyor. Sosyolog-Yazar Fatma Barbarosoğlu'nun salgının kaydını tuttuğu 'Hatıra Kadar Narin Hafıza Kadar Zalim' öykü kitabına ilişkin bir röportaj da okurun ilgisine sunuluyor. Barbarosoğlu röportajda, Türkiye'de gündelik hayatın tarihine sadece edebi metinler üzerinden kavuşabildiğimizi belirterek olanların kaydının sıcağı sıcağına tutmanın önemini anlatıyor.

KÜÇÜK AMAL MÜLTECİLER İÇİN YÜRÜYOR Bu sayıda 'Küçük Amal' adlı Suriyeli bir mülteci kızı simgeleyen devasa kuklanın farkındalık yürüyüşünü konu alan bir haber gazete sayfalarındaki yerini alıyor. Gezici sanat ve umut festivali olan The Walk- Yürüyüş, bu yolla dünya üzerindeki mültecilerin günümüzde karşılaştığı sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu sayıda ayrıca okura eşsiz manzarası, boğazı ve çağlardan gelen tarihi ve kültürel birikimiyle dünyanın cazibe noktalarından biri olan İstanbul'un kültür-sanat rotasını çiziliyor.

Gazetede yeni filmi Karınca ile Anadolu insanının ferasetli ve hikmetli duruşunu beyaz perdeye aktaran yönetmen Nazif Tunç ile yapılmış bir röportaj da okura farklı bir pencere sunuyor. Türk- Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili bir yazı, merak edilenlere mercek tutuyor. Ayaküstü köşesinin bu sayıdaki konuğu ise oyuncu Behruz Firuzment.

Litros Sanat'ta Sadık Yalsızuçanlar, "Hayvan Hakları Meselesi", Sadık Yemni "The Türk Bekleniyor" ve Gülcan Tezcan "İstanbul'un Hafızasını Korumalıyız" başlıklı yazılarıyla okurla buluşuyor.

Litros Sanat'ın yeni sayısını okumak için tıklayın.

Güzel Esenler Çevresiyle de Güzel Esenler Belediyesi, hayata geçirdiği Güzel Esenler projesi kapsamında TEM- E-5 bağlantı yolunun kenarlarındaki yeşil alanları peyzaj ve çimlendirme...

Belediye Meclisi 4 Mayıs'ta Esenler Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantılarının ilki 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. 5393 Sayılı Yasanın 20... .

Huzuru 'şükür'le Yakalayın

"Esra Ceyhan'la Kadın Buluşmaları" programına katılan Psikolog Mehtap Kayaoğlu dinleyecilere, "Sabah kalktığınızda nefes alabiliyorsanız, şükredin. Bu size iyi...

Öğretmenler Hülya Polat'la Coştu 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Esenler'de görev yapan öğretmenler önce yemekte bir araya geldi, ardından da Karadeniz'in...

Kaynak: Habermetre