Halef nerede çekiliyor, Halef dizisi setleri nerede?

Urfa'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Halef: Köklerin Çağrısı", Serhat'ın geçmişiyle hesaplaşmasını, iki kadın arasında yaşadığı karmaşık duyguları ve ardı ardına gelişen olayları merkeze alıyor. Sürükleyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizi, yayımlanan ilk tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tanıtımda karakterlere ve dizinin genel havasına dair verilen çarpıcı detaylar, izleyicilerin ilgisini çekerek beklentileri daha da yükseltti.

HALEF DİZİSİNİN KONUSU

"Halef: Köklerin Çağrısı", İstanbul'da kariyerinde zirveye ulaşmış başarılı cerrah Serhat'ın yaşamına odaklanıyor. Yıllar sonra doğduğu şehir olan Urfa'ya dönmek zorunda kalan Serhat, hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin köklü gelenekleriyle yüzleşmek durumunda kalıyor.

Urfa'ya ayak bastığında kendini aile sırlarının, kan davalarının, kadim geleneklerin ve karmaşık aşk ilişkilerinin merkezinde bulan Serhat; bir yanda İstanbul'daki eşi Melek, diğer yanda Urfa'da dini nikâhla evlendiği Yıldız arasında kalıyor. Modern hayatın getirdiği değerlerle geleneksel sorumluluklar arasında sıkışan Serhat, ailesine karşı olan görevleriyle vicdanı arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak Şanlıurfa'da gerçekleştiriliyor. Urfa'nın tarihi mimarisi, otantik yaşam kültürü ve doğal güzellikleri, dizinin hikâyesine güçlü bir arka plan oluşturuyor. Tanıtım görüntülerinde de öne çıkan bu sahneler, izleyicide hem merak hem de hayranlık uyandırarak dizinin atmosferine derinlik katıyor.

HALEF DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Ercan Uğur'un senaryosunu kaleme aldığı dizinin başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi deneyimli isimler de bulunuyor.

HALEF DİZİSİ KARAKTERLERİ

BAŞ KARAKTERLER

• Serhat (İlhan Şen)

İstanbul'da başarılı bir cerrah olarak kariyer yapan Serhat, yıllar sonra memleketi Urfa'ya döner ve geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

• Melek (Aybüke Pusat)

Serhat'ın İstanbul'daki eşi olan Melek, Urfa'ya gelişiyle dengeleri altüst ederek hikâyenin gidişatını değiştirir.

• Yıldız (Biran Damla Yılmaz)

Serhat'ın Urfa'da kan davası nedeniyle dini nikâhla evlendiği genç kadındır. Geçmişi ve sakladığı sırlar olayların yönünü belirler.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

• Sultan (Veda Yurtsever) – Ailenin otoriter lideridir, Serhat'ın dönüşüyle bozulan dengeleri yeniden sağlamaya çalışır.

• Onur Bilge – Urfa'daki aile çatışmalarında kilit bir figürdür.

• Sezin Bozacı – Aile değerlerini ve geleneksel yapıyı temsil eden bir karakterdir.

• Mazlum Çimen – Urfa'nın köklü ailelerinden biriyle bağlantılı, güçlü bir kişiliktir.

• Benian Dönmez – Kuşak çatışmasını yansıtan yaşlı bir aile büyüğüdür.

• Hakan Salınmış – Köyde kanaat önderi olarak söz sahibi bir karakterdir.

• Birgül Ulusoy – Modern hayatla geleneksel roller arasında sıkışmış, entrikaların merkezindeki bir kadındır.

• Eren Demircan – Genç yaşına rağmen aile içi mücadelelerde önemli bir rol üstlenir.

Ayrıca oyuncu kadrosunda Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de yer alıyor.