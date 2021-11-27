HAKKARİ KAYAK MERKEZİ, 4 YILDIZLI OTELİYLE YENİ SEZONDA KAYAKÇILARI AĞIRLAYACAK

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 4'lü telesiyej ve 3 bin 500 metreye çıkarılan yeni pist uzunluğuyla kayak tutkunları için hazırlanıyor. Eksikleri giderilen ve yeterli kar yağışı beklenen merkezdeki 4 yıldızlı otelin inşaatı ise bitme aşamasına geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, 50 odalı, 126 yataklı oteli yılbaşına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayakseverleri ağırlayacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle tamamlanan kayak merkezinde bin 200 metre olan pist uzunluğu 2 yıl önce 15 milyon lira harcanarak 3 bin 500 metreye çıkarıldı. Pist alanının kenarlarına sakatlanmalara karşı güvenlik ağları yapılıp, pistin bozuk olan zeminleri düzenlenerek sezona hazır hale getirildi. Kar yağışıyla birlikte açılan Merga Bütan Kayak Merkezi, rakımı nedeniyle de sezonu en geç kapatan merkez özelliği taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hakkari Valiliği destekleriyle turizm sektörünü kalkındırmayı amaçlayan Merga Bütan Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için, geçen yıl 4 yıldızlı otel inşaatına başlandı. Bitme aşamasına getirilen 36'sı standart, 12'si deluxe, 2'si suit olmak üzere 126 yatak kapasiteli otelin yılbaşından itibaren hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Otelde incelemelerde bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin kış sporlarında önemli merkez haline geleceğini ve turizme yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Burada öncelikle pistimiz 3 yıl önce bin 200- bin 500 metre civarındaydı. Bunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca teleferiğimiz geçen yıl bitti. Yeni projelerimiz var. 50 odalı, 126 yataklı otelimiz bitme aşamasında, yılbaşına yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada yeni otelimizin ve pistlerimizin yapılmasıyla birlikte artık birçok müsabaka yapabileceğiz. Bunun haricinde bu sene yetiştiremediğimiz iki projemiz daha var. Birisi kayakseverler için kapalı yürüme bandı, diğeri de 3 bin metrede bir kafe projesi. Bunlar da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. İnşallah önümüzdeki yılda bunu da yapacağız. Her kış burada kayak festivali yapıyoruz. Bu da özelikle Hakkari'mizin tanınmasında ve kış sporları anlamında yabancı ve yerli turistlerin gelmesinde önemli bir etken. Çok fazla duyurmamamıza rağmen geçen yıl 10 bine yakın vatandaşımız kar festivali için geldi. İnşallah bu sene de daha geniş katılımlı etkinlikler yapacağız. Tabi Hakkari'nin potansiyeli çok fazla, sadece burası değil. İkiyaka Dağları, Cilo Sat Gölleri, biliyorsunuz orada da bir festival yaptık. 3 bin 400 rakımda yani artık Hakkari sporun, festivallerin, eğlencelerin kültürel faaliyetlerin merkezi olacak. Çukurca ilçesinde, doğa sporları ve foto safari festivalimizi yaptık. İkiyaka Dağları'nda 'heliski' için, kayak için çok güzel potansiyellerimiz var. Bunları da inşallah Hakkari'mize ve ülkemize kazandıracağız."