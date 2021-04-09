Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü
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Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anneler bugün bir kez daha HDP binasına yürürken, partililerin sloganları bastırmak için müzik açmasına kızan bir anne ise HDP binasına taş attı.

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anneler bugün bir kez daha HDP binasına yürürken, partililerin sloganları bastırmak için müzik açmasına kızan bir anne ise HDP binasına taş attı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de altıncı defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın', 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. Burada sloganlara devam eden ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP'liler ise hoparlörden partinin seçim müziklerini çaldırdı.

HDP'lilerin müzik çalmasına sinirlenen Esmer Koç (60) isimli kadın, HDP il binasına taş attı. Ailelerin araya girmesiyle sakinleştirilen Koç, slogan atarak eyleme son verdi.

Burada basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, 5 yıl önce PKK tarafından zorla dağa kaçırılan kardeşi Kürşat Çiftçi'nin akıbetini sordu. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünün görülmesini isteyen Çiftçi, "Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" diye konuştu.

HDP'nin müzik sesinden rahatsız olduğu için taş attığını ifade eden Esmer Koç ise "Biz anneler ağlarken onlar müzik çalıyor. Onlar PKK'nın partisidir. Gidip Kandil'de müzik çalsınlar. Bizlere çalmasınlar. Biz acılı anneleriz. Evlatlarımızı istiyoruz. Her gün evlatlarımız için ağlıyoruz. Artık yeter. Bizim çocuklarımızı bizlere geri versinler" dedi.

Şehit kızı Şirin Adıyaman'ın da destek verdiği eylem, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından son buldu. - HAKKARİ

Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü
Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü
Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü
Hakkari'deki anneler HDP'ye yürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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