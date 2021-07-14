Hakkari'de "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konferansı
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Hakkari'de "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konferansı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Hakkari'de "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konferansı Hakkari'de 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri kapsamında "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Hakkari'de "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konferansı

HAKKARİ - Hakkari'de 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri kapsamında "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferansa İl Müftü Vekili Mikail Polat, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ertuğay, vatandaşlar ve müftülük çalışanları katıldı. Sinevizyon gösteriminin ardında din görevlisi Zübeyir Ertunç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Recep Ertuğay tarafından "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans verildi.

Program, din görevlileri Murat Özatak ve Zübeyir Öztunç tarafından okunan ilahilerle sona erdi.

Hakkari'de 'Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konferansı
Hakkari'de 'Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konferansı
Hakkari'de 'Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konferansı
Hakkari'de 'Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konferansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

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