Hakkari'de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali coşkusu

Polis ile vatandaş kol kola halay çekti

Hakkari polisi 250 kilo lokum dağıttı

HAKKARİ - Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hakkari'de 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Valilik önünde düzenlenen 3.Ters Lale ve Uçkun Festivaline Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Piyade Komando Albay Kurmay Başkanı H. Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman ve binlerce Hakkarili vatandaş katıldı.

Vali ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak festival alanına kurulan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis tarafından vatandaşlara dağıtılan lokum standı ile Kızılay Hakkari Şubesi, Kahve Deryası, AHS ve Peoples Cafe stantlarını dolaştılar.

İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Ters lale'nin anlamı ve yörede yetişen uşkun'un tarihçesi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık,"Hakkari'nin tarih, kültür ve turizm potansiyeli ile bir kültür ve turizm şehri olduğunu söyledi. Vali Akbıyık,"Son yıllarda adeta bir festival şehri haline gelen Hakkari'de gerçekleştirdiğimiz 3.Kar Festivalinin ardından, 3.Ters Lale ve Uçkun Festivali'ni düzenledik. Ters Lale'nin anavatanı Hakkari'dir. Yörede bolca yetişen uşkun ise halk dilinde her derde devadır. Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari'de hayat var" dedi.

Ünlü Türkücü Aydın Aydın uşkun kostümü ile festival alanına gelerek protokol üyeleri ve binlerce vatandaşa uşkun dağıtarak birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Şifa dağıtan uşkun baba kılığındaki ünlü türkücü Aydın Aydın etrafında toplanan kalabalığın sevgi gösterileri ile karşılandı. Festival; halk oyunları gösterisi, yöresel kıyafet defilesi, Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uçkun yarışması ile devam etti.

Reng-i Hakkari gösterisinin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, sanatçı Aydın Aydın, polis memurları Hakkarili vatandaşlarla kol kola girerek halay çektiler. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği festival büyük ilgi gördü.

Festival sonunda Ters Lale ve uşkun güzeli Yarışması, en çok uşkun yeme yarışması, en iyi uşkun yarışmasında birince gelenlere Vali İdris Akbıyık tarafından çeyrek altın hediye edildi. Stant kuran esnaflara ise plaket takdim edilirken, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşa ise nostaljik FM radyo hediye edildi.

Kaynak: İHA