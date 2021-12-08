Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hakan Ural geliyor. Hakan Ural'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...
Twitter'da gündem olan isimlerin arasında Hakan Ural yer almaktadır. Peki, Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.
Hakan Ural (d. 2 Ocak 1968, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu.
Hakan Ural doğum tarihi : 2 Ocak 1968
Hakan Ural kaç yaşında : 53 yaşında
Hakan Ural nereli : İstanbul doğumlu
Hakan Ural mesleği ne : Dizi ve sinema oyuncusu
Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
2008-2009 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı İpsiz Recep adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.
Günümüzde ise 2019 yılından itibaren Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.
- Kehribar : Oğuz Doğu : 2016
- Can Tertip : Yüzbaşı Yılmaz Arslan : 2015
- Kod Adı: K.O.Z. : Altan Çınar : 2014
- Araf Zamanı : Hakan : 2012
- Kara Murat: Mora'nın Ateşi : Yok : 2011
- Kolpaçino : Sırrı : 2009
- İpsiz Recep : Ahmet : 2008
- Para=Dolar : Cenker : 2008
- Maskeli Beşler: Kıbrıs : Faruk : 2008
- Komedi Dükkanı : Konuk Oyuncu : 2008
- El Gibi : Yiğit : 2007
- Maskeli Beşler: Irak : Dışişleri Bakanı : 2006
- Nefes Nefese : İlhan : 2005
- Bir Yıldız Tutuldu : Mozart Metin : 2003
- Kardelen : Yok : 2002
- Yeni Hayat : Cenker : 2001
- Yapayalnız : Yok : 2001
- Savunma : Faruk : 2000
- Çember : Salih : 2000
- Nilgün : Reha : 1999
- Sibel : Orhan : 1998
- Gülüm : Kanat : 1997
- Böyle mi Olacaktı : Ahmet Tanrıyar : 1997
- Anlaşma Noktası : Hakan : 1997
- Şahin : Kartal - Şahin : 1996
- Kaldırım Çiçeği : Murat : 1996
- Irmakların Türküsü : Yok : 1995
- Zirvedekiler : Yok : 1994
- Duygular Ve Hayaller : Yok : 1994
- Senin İçin Bir Kadeh : Levent : 1993
- Barışta Savaşanlar : Yok : 1993
- Çıkmaz : Hakan : 1992
- Itri : Itri : 1991
- İki Yabancı : Orhan : 1990
- Çılgın Aşıklar : Yok : 1990
- Madde 438 : Oktay : 1990
- Alev Gibi Bir Kız : Ahmet : 1990
- Şeytanın Kurbanları : Aydemir : 1989
- Fotoğraflar : Yorgo : 1989
- Bir Aşk Yeter : Yok : 1989
- Bir Aşk Bin Günah : Nasip : 1989
- Tek Başına : Konuk Oyuncu : 1988
- Dört Köşe Dünya : Metin : 1988
- Belki Yarın : Yok : 1988
- Ateş Gibi/ Ilık Düşler : Yok : 1988
- Çember : Yok : 1987
- Yalnız Kadın : Hakan : 1987
- Ortak : Hakan : 1987
- Fare Kapanı : Yok : 1987
- Deniz : Yok : 1987
- Alışırım : Metin : 1987
- Alnımdaki Bıçak Yarası : Halil : 1987
- Mavi Yolculuk : Selçuk : 1986
- Aramızda Kalmasın : Sunucu : 2016 : TV8
- Gel Konuşalım : Sunucu : 2017-2019 : TV8
- Mesut Yar ile Laf Çok : Konuk : 2018 : 360
- Survivor Panorama : Sunucu : 2018-2019 : TV8
- Neler Oluyor Hayatta : Sunucu : 2019-günümüz : Kanal D
#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi?— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
Haberler.com - Gündem