Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan hayatı ve biyografisi! Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli?

Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan sağlık sorunları nedeni ile tekrar gündeme geldi. Peki Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan hayatı ve biyografisi! Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan sağlık sorunları nedeni ile tekrar gündeme geldi.Peki Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan hayatı ve biyografisi! Hakan Taşıyan kaç yaşında, nereli? Hakan Taşıyan hakkında merak edilenleri sizler için derledik..

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Ardından babasıyla düğünlere gitmiş. Askerlik döneminde de komutanları tarafından sesi oldukça beğenildi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kaset çalışmarı öncesinde, Müslüm Gürses'i taklit ettiği gerekçesiyle geri çevrildi. Bunun ardından Ankara'ya giden sanatçı, Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur.1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır. 2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi.Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

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OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır

HAKAN TAŞIYANIN ŞARKILARI

1996 Hesabım Bitmedi

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım Kıymetini Bilemedim

2000 Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Aramadın

Filmografi