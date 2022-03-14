Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında, aslen nerelidir?

Hakan Mengüç kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sufi Akademi'nin kurucusu ve başkanı olan Hakan Mengüç, İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir. Dünyanın en saygın müzik okullarından kabul edilen Berklee College of Music konservatuarının serfikalı 'Music for Wellness' eğitimini tamamladı. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Hakan Mengüç kaç yaşında, aslen nerelidir?

HAKAN MENGÜÇ KİMDİR?

Hakan Mengüç Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşlarından müzik ile uğraşmıştır. 15 yaşındaney ve piyano çalmayı öğrenmiştir. Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören Hakan Mengüç iki yıl konservatuara girmiş ancak tamamlamamıştır. Mevlevi geleneği ile büyümüştür. Psikolojiye olan ilgisi nedeniyle Güney Afrika'da hayvan davranışları ve İran'da ise sertifikalı olarak Mevlana Terapi eğitimi alan Mengüç, İngilizce'nin yanında ayrıca Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça da bilmektedir.

Sufi ney dinletisi veren Hakan Mengüç ayrıca çeşitli yerlerde yaşam koçluğu da yapmaktadır. İki arkadaşıyla birlikte Bursa Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Tiyatro oyunları da yazan Mengüç, Hint ve Uzak Doğu felsefesi üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

TRT sanatçılarının korolarında çalan Hakan Mengüç Hint müziğinden Jazz müziğine kadar pek çok müzik çalışmalarında bulunmuştur. Yaratıcılık atölyesi ve topluluk önüne konuşma eğitimine kadar pek çok kavramı geliştirmiştir. Üniversitelerde yaptığı konuşmalar sayesinde Erciyes Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinde yılın en iyi konuşmacısı seçilmiştir. 2017 yılında kurduğu Youtube sayfasında kendi alanıyla ilgili videolar çekmektedir. Kısa sürede binlerce kişinin takibine girmiştir. Maddi durumu olmayan öğrencilere verdiği kişisel gelişim alanındaki dersler kurduğu Sufi Akademi'de verilmektedir.

Girne Amerikan Üniversitesinde "Sufizm'e Giriş" dersi veren Hakan Mengüç aynı zamanda GAÜ bünyesinde kurulan Sufi Akademi'nin kurucusu ve başkanıdır. Ney ile başlayan yolculuğu onu tasavvuf ve sufi felsefesi ile tanıştırdı. Ardından Osmanlıca öğrendi ve yıllar sonra Şems-i Tebrizi'nin diyarında sufizm üzerine bir eğitim sürecinden geçti, Mesnevi'nin ana dili olan Farsça'yı öğrendi. Mevlevi geleneğinden ney yapım icazeti aldı ve uzun yıllar ney dersleri verdi.

20'li yaşlarında üniversitelerde seminerler vermeye başlayan Mengüç'ün seminer konuları; Kendini tanıma, bilinçaltı, bireysel farkındalık idi. Üniversitelerde yaptığı konuşmalar neticesinde Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yılın konuşmacısı seçildi ve ödülü Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın elinden aldı.

YAZARLIK

20'li yaşlarında dramaturji (tiyatro yazarlığı) ve öykü yazarlığı eğitimlerini tamamladı. Yazdığı bir oyun Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sergilendi.

Yazdığı, alıntıladığı, bazen de günümüze uyarladığı sözler ve hikayelerle internet üzerinde bir kitle edindi. (Instagram, Facebook, YouTube)

2018 Ocak ayında Ben Ney'im kitabı yayınlandı.

2018 Aralık ayında ise Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter kitabı yayınlandı.

HOBİLERİ

2014 yılında hayvanlara ve psikolojiye yoğun ilgisi onu Güney Afrika'ya götürdü. Güney Afrika'da aslan ve bengal kaplanlarıyla yaşadı. Onların bakımı ve rehabilitasyonu üzerine eğitim aldı.

MÜZİSYENLİĞİ

Küçük yaşlardan itibaren hem Batı Müziği eğitimi aldı ve piyano öğrendi, hem de konservatuarda Klasik Türk Müziği eğitimi aldı ve Ney öğrendi.

Dünyanın en saygın müzik okullarından kabul edilen Berklee College of Music konservatuarının serfikalı 'Music for Wellness' eğitimini tamamladı.

Aynı zamanda Ney ve piyanonun yanında, gitar, bağlama, bendir gibi birkaç enstruman daha çalmaktadır. İnternet üzerindeki birçok kaydında farklı enstrümanları kendisi çalmaktadır.

HAKAN MENGÜÇ KİTAPLARI

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

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Ben Ney'im

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