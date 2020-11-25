Haiti, Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor
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Haiti, Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor

25.11.2020 04:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 04:36
Haiti, Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor

Haiti'nin Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Haiti'nin Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, Faslı mevkidaşı Nasır Burita'ya gönderdiği mesajda, ülkesinin, Batı Sahra'daki Dahle kentinde konsolosluk açma isteğini iletti.

Haiti bu adımla birlikte, Batı Sahra'da Arap ve Afrika ülkeleri dışında konsolosluk açan ilk ülke olacak ve konsolosluk açan ülkelerin sayısı da 18'e yükselecek.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 27 Ekim'de Zambiya ve Esvatini'nin Uyun'da konsolosluk açması münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Uyun'da 8 ve Ed-Dahle'de 7 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin toplam sayısının 15'e ulaştığını duyurmuştu. BAE'nin 4 Kasım'da Uyun kentinde konsolosluk açmasıyla bu sayı 16'ya yükselmişti. Ürdün Kralı 2. Abdullah da 20 Kasım'da Faslı mevkidaşı 6. Muhammed'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Uyun'da konsolosluk açmak istediklerini söylemişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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