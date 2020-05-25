Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
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Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 25 - 31 Mayıs haftalık burç yorumları…

Haftalık burç yorumları 25 - 31 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
25.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:53

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 25 - 31 Mayıs haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Maddi kazançlarınıza odaklı bir hafta. Ummadığınız yerden çıkacak bir masraf canınızı sıkabilir. Sosyal çevrenizden, sizden büyük bir arkadaşınız sayesinde, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Ticaretle uğraşanların bazı anlaşmaları bozulabilir. Bu da planlarınızla ilgili hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bunları telafi edebileceğiniz bir dönem.

BOĞA : Kendinize odaklanacaksınız. Uzun zamandır görüşemediğiniz insanlarla görüşme isteği nedeniyle, eşinizle sorun çıkma ihtimali olsa da, bunu kolay aşabileceksiniz. Çalışma hayatındakiler, disiplinli olmaları ve sorumluluk almaları nedeniyle; yöneticileriyle uyumu yakalayabilecekler. Eşinizin geriye dönük borçlarının ödenmesi gerekebilir.

İKİZLER : Bu haftakendiniz için güzellik malzemeleri ve yeni kıyafetler alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle anlaşmakta zorlanabilir, çok konuşarak onları bıktırabilir, sonrasında da kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukukla ilgili olarak aksayan işlerinizle ilgili yeni bir yapılandırma planı yapabilirsiniz. Hedefinize ulaşmanız mümkün.

YENGEÇ : İçe dönük ve geçmişe dair hesaplaşmalarla geçecek bir hafta. Kariyerinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları neticesinde, istifa edebilirsiniz. Duygusal davranmadan, akılcı kararlar vermek ve beklemek daha doğru olacaktır. Evlilik veya ortaklıklığınızla ilgili sorunları çözebileceğiniz destekler mevcut. Yeter ki; eski defterleri fazla kurcalamayın.

ASLAN : Arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Geçmişte emek verdiğiniz, ancak beklemede kalan işler tekrar gündeminize gelecek. Bu defa çözümlenecek ve sizi istediğiniz hedefe ulaştıracak. Kronik veya devam eden hastalığı olanlar kontrollerini yaptırabilirler. Bu hafta duygusal değil, tamamen akılcı ve stratejik kararlar almanız yararınıza olacaktır.

BAŞAK : Kariyerinize veya hayatınızdaki konumunuza odaklanacaksınız. Hafta sonu ise; tatil, hukuki konular veya eğitimle ilgili planlar yapabilirsiniz. Eşiniz veya iş ortağınızla; kazançlardaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma riskine dikkat. Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla ani iletişim krizleri ve duygusal sorunlar yaşayabilirler.

TERAZİ : Eğitim, hukuk, uzun yolculuklar bu haftanın ana temaları. Eşinizle çocukla ilgili fikir ayrılıklarından dolayı sorun yaşayabilirsiniz. Ancak ortak bir karar almayı başaracaksınız. Haftanı ikinci yarısında; ödemeler, ek gelirler, kredi işleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Eşinizin akrabalarıyla ani problem yaşama ihtimaline dikkat etmelisiniz.

AKREP : Genel olarak evliliğinize veya ortaklığınıza yoğunlaşacaksınız. Aileniz veya eviniz için fazla harcama yapmanız gerekebilir. Bu da biraz kendinizi gereğindenfazla özverili hissetmenize sebep olabilir. Yakın çevrenizde bir süredir devam eden sorunlarla ilgili olarak, sorumluluklar alınarak yol alma ve iyileşmeler söz konusu olabilir.

YAY : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. İş ortağınız veya eşinizle; maddi konular nedeniyle, öfke patlamaları ve ani tartışmalar yaşayabilirsiniz. Dikkat. Duygusal ve fevri hareket etmeden; akılcı davranmayı denerseniz, olaylar büyümeden problemi çözebilme fırsatı mevcut. Eski defterleri açmanın da kimseye yararı yok, unutmayın.

OĞLAK : Aşk, çocuk ve hobiler ön planda. Bu konular için fazla harcama yaparak, sonrasında zor durumda kalabilirsiniz. Bir kadının desteğiyle bu hafta amacınıza ulaşabilirsiniz. Kararlarınızı duygularınıza göre değil, tamamen akılcı ve stratejik olarak almanız gereken bir hafta. Günlük hayatta iletişim şekliniz kırıcı ve sert olabilir. Dikkat.

KOVA : Ailenize ve evinize odaklanacaksınız. Sorumluluklarınızı disiplinli bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Yakın çevrenize yapacağınız maddi destek yüzünden eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak akılcı davranarak, doğru şekilde bir izahla, sorunu aşabilirsiniz. Hafta sonu ise;kardeş, kuzenveya yakın arkadaşınızla görüşebilirsiniz.

BALIK : Kardeş, kuzen ve yakın arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Annenizle veya eşinizle sorumluluklar nedeniyle; kırıcı olaylar yaşama riskine dikkat. Birden gelişen ummadığınız masraflar canınızı sıkabilir. Bu dönem işler yerine; ailenize ve evinize odaklanmak , aynı zamanda kararlarınızı aklınızla vermek tüm sorunları aşmanızı sağlayacaktır.

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