Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?

Hafta sonu yasak var mı? ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?