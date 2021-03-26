Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?
Hafta sonu yasak var mı? ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?
Hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart tarihinin gelmesi ile beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Yeni normalleşme dönemi ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının yalnız pazar günü uygulanacağı, düşük ve orta riskli illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı açıklanmıştı.İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
GÜNCEL İL İL VAKA SAYILARI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|63,00
|Adıyaman
|154,63
|Afyon
|47,50
|Ağrı
|22,22
|Aksaray
|173,52
|Amasya
|163,64
|Ankara
|68,53
|Antalya
|95,16
|Ardahan
|73,83
|Artvin
|100,88
|Aydın
|58,71
|Balıkesir
|257,60
|Bartın
|62,82
|Batman
|15,64
|Bayburt
|51,28
|Bilecik
|81,38
|Bingöl
|25,20
|Bitlis
|15,95
|Bolu
|65,76
|Burdur
|86,49
|Bursa
|78,47
|Çanakkale
|149,76
|Çankırı
|47,29
|Çorum
|73,19
|Denizli
|41,50
|Diyarbakır
|17,83
|Düzce
|81,63
|Edirne
|200,36
|Elazığ
|29,59
|Erzincan
|53,75
|Erzurum
|45,63
|Eskişehir
|74,59
|Gaziantep
|67,44
|Giresun
|296,84
|Gümüşhane
|137,61
|Hakkari
|7,84
|Hatay
|69,43
|Iğdır
|80,97
|Isparta
|61,09
|İstanbul
|178,25
|İzmir
|78,57
|Kahramanmaraş
|56,50
|Karabük
|47,21
|Karaman
|56,88
|Kars
|24,92
|Kastamonu
|118,23
|Kayseri
|142,95
|Kırıkkale
|88,27
|Kırklareli
|137,12
|Kırşehir
|47,73
|Kilis
|255,62
|Kocaeli
|138,39
|Konya
|203,91
|Kütahya
|85,14
|Malatya
|92,66
|Manisa
|50,12
|Mardin
|17,32
|Mersin
|96,75
|Muğla
|80,24
|Muş
|27,24
|Nevşehir
|64,60
|Niğde
|89,21
|Ordu
|248,62
|Osmaniye
|198,89
|Rize
|188,18
|Sakarya
|90,15
|Samsun
|458,53
|Siirt
|2,11
|Sinop
|345,56
|Sivas
|43,88
|Şanlıurfa
|15,41
|Şırnak
|4,46
|Tekirdağ
|121,64
|Tokat
|243,53
|Trabzon
|222,32
|Tunceli
|53,93
|Uşak
|19,22
|Van
|20,36
|Yalova
|200,33
|Yozgat
|46,05
|Zonguldak
|75,44
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.
• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.
• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.
• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.
• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.
• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)
• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)