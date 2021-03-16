Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?

Hafta sonu yasak var mı? ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açıklandı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? Güncel - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri: Cumartesi ve Pazar yasak var mı?

Hafta sonu yasak var mı? 20-21 Mart tarihinin gelmesi ile beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Yeni normalleşme dönemi ile beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağının yalnız pazar günü uygulanacağı, düşük ve orta riskli illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı açıklanmıştı.İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

GÜNCEL İL İL VAKA SAYILARI

İl Adı Sayı Adana 63,00 Adıyaman 154,63 Afyon 47,50 Ağrı 22,22 Aksaray 173,52 Amasya 163,64 Ankara 68,53 Antalya 95,16 Ardahan 73,83 Artvin 100,88 Aydın 58,71 Balıkesir 257,60 Bartın 62,82 Batman 15,64 Bayburt 51,28 Bilecik 81,38 Bingöl 25,20 Bitlis 15,95 Bolu 65,76 Burdur 86,49 Bursa 78,47 Çanakkale 149,76 Çankırı 47,29 Çorum 73,19 Denizli 41,50 Diyarbakır 17,83 Düzce 81,63 Edirne 200,36 Elazığ 29,59 Erzincan 53,75 Erzurum 45,63 Eskişehir 74,59 Gaziantep 67,44 Giresun 296,84 Gümüşhane 137,61 Hakkari 7,84 Hatay 69,43 Iğdır 80,97 Isparta 61,09 İstanbul 178,25 İzmir 78,57 Kahramanmaraş 56,50 Karabük 47,21 Karaman 56,88 Kars 24,92 Kastamonu 118,23 Kayseri 142,95 Kırıkkale 88,27 Kırklareli 137,12 Kırşehir 47,73 Kilis 255,62 Kocaeli 138,39 Konya 203,91 Kütahya 85,14 Malatya 92,66 Manisa 50,12 Mardin 17,32 Mersin 96,75 Muğla 80,24 Muş 27,24 Nevşehir 64,60 Niğde 89,21 Ordu 248,62 Osmaniye 198,89 Rize 188,18 Sakarya 90,15 Samsun 458,53 Siirt 2,11 Sinop 345,56 Sivas 43,88 Şanlıurfa 15,41 Şırnak 4,46 Tekirdağ 121,64 Tokat 243,53 Trabzon 222,32 Tunceli 53,93 Uşak 19,22 Van 20,36 Yalova 200,33 Yozgat 46,05 Zonguldak 75,44

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.

• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.

• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)

• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)