Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

Yasaklar ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Peki normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında neler konuşulacak?

Yasaklar ile ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Vakaların azalmasıyla birlikte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? sorusu vatandaşlarımız tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman kalkacak, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısında neler konuşulacak? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hürriyet'ten Melten Özgenç'in haberine göre; Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ve 05.00 arasında gerçekleştiriliyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar aralıksız devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması öngörülüyor.

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

-Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

-Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.