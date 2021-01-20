Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman biter 2021? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkar?

Koronavirüste vaka sayılarında ki yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında normalleşme gündeme gelmiştir. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman biter 2021? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkar? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta içi yasakları ne zaman kalkacak?

Koronavirüste vaka sayılarında ki yüzde 60'a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında normalleşme gündeme gelmiştir. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman biter 2021? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkar? Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Hafta içi yasakları ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2021 NE ZAMAN BİTER?

Neredeyse 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Yeni senenin başlamasıyla birlikte 2021 hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

HATFA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2021 EN SON DURUM NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesine göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2021 EN SON DURUM NEDİR?

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni korona virüs tedbirlerine göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi. Bunun en önemlilerinden birisi ise hafta sonu yasaklarıdır.

Türkiye artan vaka sayıları ile birlikte okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi akşam, hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve cafelerin kapatılması gibi önemleri hızla devreye soktu. Bu önlemler etkisini gösterdi ve kısa bir süre içinde günlük vaka sayısı 30 binlerden 6 bin seviyelerine kadar geriledi. Aşılama sürecinin de devreye girmesi ile birlikte bunların çok daha aşağı inmesi bekleniyor. Önümüzdeki ayın başlarına kadar 10-15 milyon kişinin aşılanması ile önemli bir rahatlama sağlanacağı belirtiliyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.