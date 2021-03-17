Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var
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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var

17.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:16

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 17 bine yükselirken, risk haritasında mavi renkte yalnızca 3 ilimiz kaldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Toplantıdan, normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği belirtiliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak.

RESTORAN VE KAFELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

İŞTE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi. Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Vaka sayısı, Sinop'ta 314,15'ten 345,56'ya, Giresun'da 282,14'ten 296,84'e, Balıkesir'de 172,46'dan 257,60'a, Kilis'te 163,17'den 255,62'ye çıktı. Buna göre, İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 111,57'den 178,25'e, İzmir'de 66,47'den 78,57'ye, Ankara'da 54,83'ten 68,53'e yükseldi.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var

SAMSUN REKORA DOĞRU KOŞUYOR

Her 100 bin kişideki vaka sayısı 348,36'dan 458,53'e yükselen Samsun, bir önceki hafta olduğu gibi yine ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'un ardından en fazla vaka Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

VAKA SAYILARI GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTAN İLLER

100 binde görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre bir önceki haftaya kıyasla 58 ilde artış, 23 ilde düşüş yaşandı.

Artış yaşanan iller şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Vaka sayıları bir önceki haftaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kütahya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon'da azaldı.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var
Haber Yorumları (16)
BRO: Gerçekten artık millet olarak bunaldık. 15 gün tam kapanma yapılsın ve bu iş bitsin.
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TÜY BİTTİ: Bu küresel oyuna devletimiz alet olmasın. Aç kapa ile olmuyor bu iş. Bilim kurulunu dağıtmanız gerekiyor. Geçen toplantıda reise kısıtlamaları getirtemedi bu küresel çeteler şimdi haberlerle filan baskı yapmaya çalışıyor. Vatandaşı devlet cezalandıramaz. Bu virüsü biz getirmedik. Virüsün cezası halka kesiliyor. Ekonomi bitti. Aklı selim hareket etsin baştakiler. Esnafla oynamayın. Vatandaşla oynamayın. İkide bir de normalleşemedik deyip durmayın halk normal zaten baştakiler normal hareket etmiyor.
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OFF: Bu kurul ne iş yapar,önce yapılan kongrelere dur desinler,millet ciddi olduklarını düşünsün...herkese yasak ceza,lebaleb kongrelere bir şey yok..sonrada halkı kurallara uymaya davet et....önce tutarlı adil olun
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