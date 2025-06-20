Hafta sonuna yaklaşırken birçok vatandaşın merak ettiği soruların başında "Hafta sonu marketler açık mı?" ve "Cumartesi, Pazar marketler saat kaçta açılıyor?" geliyor. Özellikle haftalık alışverişlerini planlayanlar için marketlerin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi, Pazar marketler saat kaçta açılıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar için BİM, A101, ŞOK, Migros ve benzeri market zincirleri düzenli olarak hafta sonu açık kalmaya devam ediyor.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Cumartesi günleri zincir marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi) genellikle sabah 09:00'da açılıyor ve akşam 21:00'e kadar hizmet veriyor. Bazı büyük şehirlerde veya AVM içindeki marketlerde bu saatler 22:00'ye kadar uzayabiliyor.

Online market hizmetleri ise hafta sonları da dahil olmak üzere sabah 07:00'den gece 24:00'e kadar sipariş alabiliyor ve teslimat yapabiliyor.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Pazar günleri de Türkiye genelinde herhangi bir resmi kısıtlama olmaması durumunda marketler sabah 09:00 – akşam 21:00 saatleri arasında açık kalıyor.

BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

CARREFOUR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.