Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

07.10.2019 17:24
Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Kurt yönetimindeki 16 LCJ 36 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fikriye Kurt yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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