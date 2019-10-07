Hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail Kurt yönetimindeki 16 LCJ 36 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fikriye Kurt yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.