HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER ARASINDA YÜZÜK KRİZİ! MAHKEMELİK OLDULAR

Gaziantepli Mehmet Dinçerler ile kardeşi Burhan Dinçerler'in sahibi oldukları Hacı Sayid Gıda AŞ, dünyaca ünlü Gloria Jean's markasının Türkiye temsilciliğini yapan Grup Dnc Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri bir süredir yaşanan mali sıkıntı ile gündemde. Ticaret mahkemesi üç şirkete yönelik konkordato kararı vermişti. Ancak, bir kısım alacaklının itirazı üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararı kaldırmıştı.

"1 AY İÇİNDE KASADA 4 MİLYONLUK EKSİLMEY VAR

İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar sonrası dosyaya bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu aldı. Kararın kaldırılması sonrası ilk duruşma ise önceki gün yapıldı. Duruşmaya 30'a yakın alacaklı firma avukatı katıldı. Duruşmaya, kurucu ortak Mehmet Dinçerler'inavukatı Av. Hicran A. Şenoğlu'nun sözleri damga vurdu. Av. Şenoğlu, duruşmada "Burhan Dinçerler, kurtaracağına inandığı şirketin borçlarını ödüyor.

Hacı Sayid'i ödemiyor. İki banka borcu ödenmedi. Bu ikisi de müvekkilimin borcu. En karlı yerler devir gösterilerek alacaklılar zarara uğratıldı. Yönetim kayyumu atanmasını talep ediyoruz. Hacı Sayid hileli iflasa gidiyor. Kasada 1 ay içinde 4 milyonluk eksilme var" dedi.

"YÜZÜK ALACAĞINA BORCUNU ÖDESİN"

Şirketin ikinci kuşak temsilcisi konumundaki Mehmet Dinçerler'in, şarkıcı Hadise'ye aldığı 40 bin dolarlık yüzüğü de gündeme getiren Av. Şenoğlu " Hadise'ye 40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi. Av. Şenoğlu, duruşma sonrası Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise "Müvekkilimin evi satıldı. Böyle bir dönemde 1 milyon liralık düğün yaptılar. Bir ay içinde kasadan 3.5-4 milyon liralık eksilme var" diye konuştu.

Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler, geçen hafta görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Konuya ilişkin görüşlerini almak istediğimiz Burhan Dinçerler'in avukatı ise herhangi bir açıklama yapmadı.

MAHKEME KAYYUM ATADI

Duruşmada söz alan EMD Soğuk Depoculuk AŞ'nin avukatı Av. Pınar Horasan ise "Müvekkilimin 604 bin lira alacağı var. Rumeli Tatlıcılık, mahkeme kararına rağmen ödeme yapmadı. Borçlular kötü niyetli. Tedbirlerin kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Duruşmada söz alan çok sayıda avukat ise, konkordato talebinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, şirket yönetimine Mali Müşavir Haluk Aksu'yu kayyum olarak atadı. Yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar veren mahkeme bir sonraki duruşma için mart ayı başına gün verdi.

BİLİRKİŞİ: HACI SAYİD'İN KURTULMA İHTİMALİ YOK

Mahkemenin talebi ile mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda ise şirketlerin durumu ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Ferhat Koç'un 24 Ocak 2022 tarihli raporuna göre, konkordato talep eden şirketlerden Hacı Sayid Gıda AŞ'nin oldukça kötü durumda olduğu kaydedildi. Raporda, anılan şirketin 2020-21 yıllarında 11 milyon 431 bin lira zarar ettiği kaydedildi. Raporda, söz konusu şirketin konkordato projesinin başarıya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

MUHAMMET OLAN ADINI MEHMET OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler (36) ile ilgili ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Buna göre, Mehmet Dinçerler, 'Muhammet' olan adını geçen yıl şubat ayında değiştirdi. Evraklarda 'Muhammet' olan isim 'Mehmet' olarak yer aldı. Konuya yakın bir kaynak, "Gerçekte adı Muhammet. Ama Mehmet ismini kullanıyordu. Şimdi resmen 'Mehmet' oldu" diye konuştu. (Hürriyet-Ekonomi Servisi)

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

HADİSE KİMDİR?

22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Hadise aslen Sivaslıdır. 'Hülya' adında bir ablası, 'Derya' ve 'Murat' adlarında iki kardeşi vardır.

Annesi ve babası 1972 yılında çalışmak üzere Belçika'ya gitti. Hadise, üniversite eğitimini pazarlama ve çağdaş diller üzerine aldı. Müziğe olan ilgisi dolayısıyla mesleğini yapmadı, ailesinin de desteğiyle müzik eğitimi aldı. allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="CM-jqui61vUCFS-CsgodWwQGGg" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_3" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_3" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası evliliklerini sonlandırdı. 18 yaşına geldiğinde Idol yarışmalarının Belçika ayağı olan Idool 2003'e katıldı. Yarışma sonucunda ilk 10'a giremedi fakat 6 ay sonra bir albüm teklifi aldı. Teklifi kabul etmesinin ardından albüm hazırlıklarına başladı.

İlk şarkısı 'Sweat'i 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Mayıs 2005'te ikinci single'ı 'Stir Me Up'ı yayınladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı 'Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Kasım 2005'e gelindiğinde ilk stüdyo albümü 'Sweat'i yayınladı. Albümde yer alan 'Ain't No Love Lost' ve 'Bad Boy' şarkılarını single olarak da satışa sundu.

Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması 'A Good Kiss'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı 'My Body' yayınlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi.

Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan 'Düşman' şarkısında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü 'Hadise'yi piyasaya sürdü. Albümdeki 10 şarkının sözlerini Yves Gaillard ile birlikte yazdı. Bunun yanı sıra 'A Good Kiss' şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan 'Deli Oğlan'ı da albüme ekledi.

Ağustos 2008'de, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Şarkıcı kategorisinde aday olarak gösterildi fakat ödülü Emre Aydın kazandı. allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!5" data-google-query-id="CJWZq-i61vUCFcPwsgodk-AOTA" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_4" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_4" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

EUROVISION'A KATILMA SÜRECİ

Hadise'nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu 'Düm Tek Tek' şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

HADİSE'NİN ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Hadise, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır ve bekardır.

2021 yılından beri iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.

Christina Aguilera, Brandy ve Beyonce gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını dile getirdi.

Ana dili Türkçenin yanı sıra iyi seviyede Felemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce konuşabilmektedir.

Hadise 1.65 cm boyunda, 59 kilo ve terazi burcudur.