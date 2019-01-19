Hacıbektaş Belediye Başkanının CHP'den İstifa Etmesi

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun CHP'den istifasıyla ilgili açıklama yaptı.



Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Gülmez, Ali Rıza Selmanpakoğlu'nun kendi iradesile istifasını açıkladığını söyledi.

Gülmez, "Ben de bugün duydum istifayı. Gerekçesinin ne olduğu konusunda da bilgim yok. Ancak insanlar partiye girerken de kendi iradeleriyle girerler, partiden istifa ederken de kendi iradeleriyle istifa ederler. Gerekçe ne bilmiyorum. Bize de bu konuda bir yazı gelmedi henüz. Fakat Hacıbektaş İlçe Başkanlığına istifa dilekçesi verilmiş." dedi.



CHP Genel Merkezi tarafından Hacıbektaş'ta anket yapıldığını ifade eden Gülmez, şunları kaydetti:

"Hacıbektaş ilçemizde aday belirlerken ilin ve ilçenin herhangi bir etkisi olmadı. Tamamen genel merkeze bıraktık. Genel merkez, Hacıbektaş ilçesinde anket yaptı. Anket doğrultusunda kim çıkarsa biz onun arkasındayız dedik. Neticede anket sonuçlandı. Genel merkezde Parti Meclisine ve MYK'ya sunuldu, adayımız Arif Yoldaş Altıok eski ilçe başkanımız. Belediye başkanımız istifa edebilir de partimizde kalabilir de. Bunu biz değerlendiremeyiz, kendileri değerlendirecektir."

Kaynak: AA