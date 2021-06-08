Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı
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Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü'ye ait Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk'un resmedildiği 371 yıllık portre, Hollanda'da satıldı.

Türk ve Arap Dünyası Araştırma Merkezi (SOTA) Başkanı Mehmet Tütüncü'ye ait Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk'un resmedildiği 371 yıllık portre, Hollanda'da satıldı. Tütüncü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, portrenin Türkiye'den satın alındığını belirtti.

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı portre Hollanda'nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi'nde bugün yapılan açık artırmada satıldı. DHA'ya açıklamalarda bulunan SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40 bin Euroya (419 bin 236 TL) satıldığını, alıcının ise Türkiye'den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşılmadı.

PORTREDEKİ YILANIN HİKAYESİ

Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hikayenin anlatıldığını ifade ederek, "Bu resim sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha (yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli'ye gelip soru soruyor, 'Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerededir" diyor. Tarihe baktığımız zaman, Sarı Saltuk, Balkanlar'a gittiği zaman bir ejderhayla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı
Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı
Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı
Hacı Bektaş-ı Veli'nin portesi Hollanda'da satıldı: Alıcı Türkiye'den çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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