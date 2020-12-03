Hacamat nedir? Hacamat'ın faydaları, 2021 yılı Hacamat Takvimi!

2021 yılı hacamat günleri belirlendi ve takvim haline getirildi. Hangi aylarda hacamat yaptırmak daha faydalı olur? Hacamat altın günleri nedir? Hacamat takvimi nedir? Hacamat ne demek? Hacamat nasıl yapılır? Sülük nedir? Sülük tedavisi, Sülüğün faydaları nelerdir? İşte hacamat ve sülük hakkında merak edilen tüm detaylar...

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HACAMAT NEDİR?

Hacamat, vücuttaki kanın vakumlanarak dışarı çıkarılmasıdır. Hacamat, vücudun farklı bölgelerinden yapılabilir. İki omuz arasından yapılabileceği gibi, başın arka tarafından da yapılabilir. Hacamatta kan, bardak, hacamat kupası ya da boynuzla alınır. Hacamat argo tabirde hafif yara bırakma anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde de yapılan hacamat tedavisi için belirlenen günlerin yer aldığı hacamat takvimi 2021 aşağıda aylara göre yayınlanmaktadır. Her ayın sünnet hacamat günlerinin de yer aldığı takvimi dilerseniz kaydedebilir, dilerseniz de bu sayfayı favorilerinize ekleyebilirsiniz.

HACAMAT (KUPA TEDAVİSİ) NE ZAMAN YAPILIR?

İslami gelenekte kupa tedavisi Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir geleneği olarak kabul edilmektedir. Kupa tedavisi genel iyilik hali ve bazı özel durumları tedavi etmek için önerilmektedir. Bu özel durumlarda kupa tedavisi uygulaması için özel bir gün ya da zaman yoktur!!! ve gerekli olduğu zaman uygulanmaktadır.

Ancak genel iyilik hali için hicri ayın ikinci yarısındaki "üç tekli günde" yapılması uygun olmaktadır. Bununla ayın ikinci yarısındaki tekli günlerde (15, 17 19, 21, 23, 25, 27. günler) yaptırılması da uygun olur.

Kupa tedavisinden önce oruç tutmaya, diyet uygulamaya ya da kan sulandırıcı ilaç hariç, ilaçların kesilmesine gerek yoktur.

HACAMAT (KUPA TEDAVİSİ) NASIL YAPILIR?

Hacamat tedavisi bir nevi cerrahi müdahaledir. Kime ve nasıl yapılacağı tüm tedavi metodlarında olduğu gibi doktor tarafından belirlenmelidir. Uygulamayı, doktorun yada doktor kontrolünde sağlık personellerinin yapması gereklidir.

Hacamat Vücudun Hangi Bölgelerinde Yapılır?

Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

HACAMAT (KUPA TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR?

Bağışıklık sistemi güçsüzlüğü

Kronik yorgunluk(Halsizlik),

Tembellik

Kısırlık

Prostat ve Cinsel zayıflık

Hormon bozukluk

Yumurtalık hastalıkları

Obezite

Baş ağrısı, migren

Hipertansiyon

Şeker Hastalığı

Ayak burkulması ve morarma

Kas-iskelet hastalıkları (bel ağrısı, boyun ağrısı , omuz ağrısı, romatizma, osteoartrit)

Genel Etkiler Nelerdir?

Kaslarımızı gevşetir.

Manevi hayatımıza renk katar.

Vücudumuzun herhangi bir yerindeki hatta damarlardaki sertlikleri geçirir.

Tüm ağrıları kökünden keser (migren, bel boyun fıtığı gibi).

Uykusuzluk gecelerimize son verir birde sinirimizi yatıştırır.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ

Hacamat uygulamasını kalp pili olanlar,

Kan tutanlar, panik atak sorunu olanlar, kemoterapi görenler ve aşırı heyecanlı olan kişilerin yaptırmaması gerekmektedir.

HACAMATIN ZARARI VAR MI?

Hacamat alanında uzman olmayan kişiler ve hijyenik olmayan aparatlarla yapıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Yanlış hacamat uygulaması sonucu cilt yaraları, cilt enfeksiyonları ve acı, ağrı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

HACAMAT HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Hacamat genellikle sırt bölgesine uygulanır. Kişinin isteği doğrultusunda farklı bölgelere de hacamat uygulanmaktadır. Akupunktur noktaları, hacamat tedavisinin uygulanabileceği noktalardır.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

Hacamat uygulaması, vücudun dışarıya atamadığı toksinleri, ilaç kalıntılarını, ağır metalleri ve hormonlu gıdaların izlerini atmaya yardım eder. Vücut direncini artırır bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Hacamat ödem atmaya yardım eder. Kan üretimi ile görevli organları uyarır.

Hacamat görme becerisini artırır, dikkat eksikliğini ve unutkanlığı azaltır.

Hacamat uygulaması, baş ağrısı ve sinüzite iyi gelmektedir. Vücutta biriken zararlı maddeler nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısı, hacamatla giderilir.

Hacamat uygulaması kalp hastalıkları sorunlarında da iyi bir destekleyici yöntemdir.

Cinsel sağlık sorunları yaşayanlar, hacamatla bu sorunlarını en aza indirebilirler.

Tıp bilimi kan aldırmanın birçok faydası olduğunu ortaya koymaktadır. Kanın temizlenmesi sonucu, birçok hastalığa karşı daha dirençli hal eğelen vücut sağlıklı kişilerde de kemik iliğinin harekete geçmesiyle ve kan yapımının hızlanması gerçekleşir.

Hacamat çeşitli kadın hastalıklarına da iyi gelir. Rahim ağzı ve yumurtalık sorunlarında hacamat çözüm olmaktadır.Sırt, bel ve diz ağrılarında da hacamat iyi bir çözüm aracıdır. Şiddetli ağrılar yaşayanlar hacamat tedavisi ile bu sorundan kurtulabilir.

Hacamat hakkında Peygamber Efendimiz'in ifadeleri vardır."Hacamatta şifa ve bereket vardır. Ayrıca hacamat aklı ve hıfzetme (ezberleme) gücünü arttırır." (İbn Mâce, Tıb 22)

Hacamatın diğer faydaları:

- Konsantrasyonu artırır.

- Dem giderir

- İç kanamaları durdurucu etki gösterir.

- Göze canlılık getirir.

- Kılcal damar tıkanıklıklarını açar

- Eklem ağrılarını azaltır.

- Kaslardaki sertliği ve ödemi giderir.

- Dalak ve karaciğer tedavisine yardım eder.

- Kortizon seviyesini yükseltir.

- Kireçlenme ile mücadele eder.

- Yüksek tansiyonu engeller.

- Romatizmaya iyi gelir.

- Kist ve tümörleri engeller.

-Bağırsak enfeksiyonlarını giderir.- Kan üretimini düzene sokar.