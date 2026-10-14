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İstanbul Sultangazi Habibler'de su baskını kamerada, araç suda sürüklendi

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İstanbul Sultangazi Habibler'de su baskını kamerada, araç suda sürüklendi
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İstanbul Sultangazi Habibler Mahallesi Yayla yolunda su baskınının ilk anları kameraya yansıdı. Görüntülerde araçların suda mahsur kaldığı, binaları su bastığı ve bir aracın sürüklendiği görülüyor; İstanbul'da etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Sultangazi'de Habibler Mahallesi Yayla yolunda yaşanan su baskınının ilk anları kameraya yansıdı. Görüntülerde bir aracın sürüklendiği, ortalığın göle döndüğü görüldü.

İstanbul'da etkili olan su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Habibler Mahallesi Yayla yolunda su baskını yaşandı. Su baskınının yaşandığı ilk anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların suda mahsur kaldığı, binaları su bastığı ve bir aracın da sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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