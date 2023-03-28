İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPAN KAMYONET, TAKSİYİ ALTINA ALDI: 3 YARALI

SULTANGAZİ, Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Habipler Yolu, 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı.

Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TM 76 80 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 57 ABH 364 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen 34 TCG 38 plakalı taksi savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı. Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntün Dökümü:

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan taksi ve kamyonet

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi ve çalışması

Kaza yapan kamyonetin vinç ile kaldırılması

Taksinin çekilmesi

Yolun açılması

Genel ve detaylar