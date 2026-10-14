Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü, öğrenciler dersteydi

Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü, öğrenciler dersteydiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken Sultangazi'de Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Eski Habibler Mahallesi'ndeki okulda çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu, bahçenin ise boş olduğu öğrenildi.
SULTANGAZİ'de okulun istinat duvarı çöktü.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı