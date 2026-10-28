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Sultangazi Eski Habipler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Sultangazi Eski Habipler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Sultangazi'de saat 23.00 sıralarında seyir halindeki otomobilden yükselen dumanların ardından alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Arnavutköy-Habibler Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GDJ 986 otomobilden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Bu sırada diğer sürücüler de aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Alevler nedeniyle otomobilde zaman zaman patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yangın nedeniyle yolu bir süre kapatarak güvenliği sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen araç vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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