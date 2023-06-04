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Sultangazi'de park halindeki araçlar kurşunlandı

Sultangazi'de park halindeki araçlar kurşunlandı

Güncel Haberler

Sultangazi'de park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı. Araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, dün gece saatlerinde Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.

SULTANGAZİ'de park halindeki çok sayıda araç kurşunlandı. Araçlarda hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, park halindeki çok sayıda aracı kurşunlandıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekipleri bildirdi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından kurşun isabet eden bazı araçlar otoparka çekildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"12 EL ATEŞ ETMİŞ"

Aracına kurşun isabet eden Talat Kaya, "Gece uyurken silah sesi geldi. Aşağı indik. Siyah şapkalı bir kişi yol boyunca arabalara sıka sıka geliyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldi toplamda 12 el ateş etmiş. Daha sonra biz de karakola gittik ifade vermeye. Ekipler araştırıyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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