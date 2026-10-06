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Arnavutköy'de 3 araçlı kazada otomobilin önü parçalandı, sürücü hafif yaralı kurtuldu

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Arnavutköy'de 3 araçlı kazada otomobilin önü parçalandı, sürücü hafif yaralı kurtuldu
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Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler çıkışında meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada otomobil hurdaya döndü. İddiaya göre hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil, İSTAÇ kamyonuna arkadan çarptı; sürücü hafif yaralı kurtuldu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de meydana gelen zincirleme kazada otomobil adeta hurda yığınına dönerken, sürücü Furkan Aras kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan T. yönetimindeki 34 ELJ 50 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre seyir halindeki Furkan Aras yönetimindeki 27 BAC 50 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen Edip D. yönetimindeki 34 MMA 072 plakalı İBB'ye bağlı İSTAÇ kamyonuna arkadan çarptı.

Otomobil hurda yığınına döndü

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön bölümü büyük hasar alırken araç kullanılamaz hale geldi. Adeta hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Furkan Aras ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü kazadan hafif yaralı kurtuldu

Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. İSTAÇ kamyonunun arkasına çarpan otomobilin ön kısmının tamamen parçalandığı görülürken, sürücünün kazadan hafif yaralı kurtulması dikkat çekti. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasarlı araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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