Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

AA - Güncel
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Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı ile tartışma sırasında kadını darbettiği iddia edilen kayınpederi gözaltına alındı.

Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı ile tartışma sırasında kadını darbettiği iddia edilen kayınpederi gözaltına alındı.

Eski Habibler Mahallesi'nde E.A, tartıştığı eşi N.A'yı silahla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli E.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde, E.A'nın olay yerine babası R.A. ile geldiği ve tartışma çıktıktan sonra iki şüphelinin N.A'yı ellerinden bağlayarak sopayla darbettiği, R.A'nın daha sonra eşini silahla yaraladığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin babası R.A'yı da yakaladı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan baba oğul iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

AA / Güncel

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