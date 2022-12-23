EYÜPSULTAN'DA YANAN FABRİKADA KAYIP İŞÇİNİN CESEDİNE ULAŞILDI Güncel Haberler İSTANBUL / EYÜPSULTAN'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldıYangın, dün saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı. İSTANBUL / EYÜPSULTAN'da yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı Yangın, dün saat 13.30 sıralarında, Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı. Alev alev yanan fabrika gece saatlerinde söndürülebildi. Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur (43)'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi. Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılacağı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Habipler Tragger Güncel Haberler

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