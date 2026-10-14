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İstanbul'da sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda trafiği durma noktasına getirdi

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İstanbul'da sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda trafiği durma noktasına getirdi
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İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, sürücüler zor anlar yaşadı ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Mahmutbey- Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi. Bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte yolun bazı bölümlerinde su baskını oluştu. Su birikintileri nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler zor anlar yaşarken, araçların geçişinde ciddi aksamalar meydana geldi. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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