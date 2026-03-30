İstanbul'da servis aracının karıştığı kazaya ekipler müdahale ediyor

Başakşehir'de servis aracının karıştığı kazada yaralanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkisinde seyir halindeki bir servis aracı trafik kazasına karıştı.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Yaralıların bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.