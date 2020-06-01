Habermetre 25 Mayıs - 1 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Cüneyt Özdemir, Esra Erol ve Taha Duymaz konuları 25 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 25 Mayıs - 1 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Cüneyt Özdemir, Esra Erol ve Taha Duymaz gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Cüneyt Özdemir, Esra Erol ve Taha Duymaz oldu. İşte gündemi belirleyen konular: CÜNEYT ÖZDEMİR Cüneyt Özdemir ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 7.515.976 rakamına ulaştı. CÜNEYT ÖZDEMİR CÜNEYT ÖZDEMİR ESRA EROL Esra Erol gündemden biri oldu. Okunma sayısı 1.614.035 rakamına ulaştı. ESRA EROL ESRA EROL TAHA DUYMAZ Taha Duymaz ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 101.335 rakamına ulaştı. TAHA DUYMAZ TAHA DUYMAZ