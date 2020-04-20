Habermetre, 13 Nisan - 20 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Harun Tan, Ebru Şallı ve Ece Erken konuları 13 Nisan - 20 Nisan haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 13 Nisan- 20 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Harun Tan, Ebru Şallı ve Ece Erkengündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Haberöetre, 13 Nisan- 20 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Harun Tan, Ebru Şallı ve Ece Erkenoldu. İşte gündemi belirleyen konular: EBRU ŞALLI Ebru Şallı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 7.254.709 rakamına ulaştı. Ebru Şallı Ebru Şallı HARUN TAN Harun Tan magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 5.946.769 rakamına ulaştı. Harun Tan Harun Tan ECE ERKEN Ece Erkenmagazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 468.130 rakamına ulaştı. Ece Erken Ece Erken