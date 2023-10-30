Ege Denizi'nde stratejik öneme sahip Zürafa adası gündeme oturdu. Sosyal medyada Zürafa adasının egemenlik haklarına ilişkin iddialar sonrası Zürafa adası nerede, Türkiye'ye kaç kilometre? Zürafa adacığı nereye bağlı? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Zürafa adası nerede, Türkiye'ye kaç kilometre? Zürafa adası ya da diğer adıyla zürafa adacığı günün en çok araştırılan konularının başında geliyor. Ege Denizi'nin kuzey kısmında yer alan Zürafa adası ıssız kayalık bir adadır.

ZÜRAFA ADASI NEREDE?

Zürafa Adası, Ege'nin Trakya Denizinde ıssız bir kayalık adadır. Adada tek bir tane deniz feneri bulunmaktadır. Ada 9 metrelik bir kayanın üstünde duran fenerden ibaret ancak stratejik öneme sahip.

ZÜRAFA ADASI'NDA NE OLDU?

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Türkiye, stratejik açıdan önemli olan Zürafa Adası'nı ilhak etti.

EGE ADALARI HANGİLERİ?

Yunanistan yarımadası ile Anadolu yarımadası arasında bulunan ve toplam alanı 23.000 kilometrekare kadar olan 3000'e yakın ada ve adacığa Ege Adaları adı verilir. Ege denizindeki adalar, yüz ölçümleri çok farklı ve sayıları çok fazla olmasına rağmen yine de gruplara ayrılabilirler.

En alt bölümdeki adalar olan Rodos, Girit, Kerpe ve Çuha Adası, Anadolu ve Yunanistan yarımadalarının ana kara parçalarının dışında bulunurlar. Diğer adaların hemen hemen hepsi Türk ve Yunan ana kara parçalarının önünde bulunan bölgelerde toplanmışlardır.

Bu ada gruplarından Mora yarımadasının doğusunda bulunanlara Kiklatlar, Yunanistan'ın orta bölümünün kıyıları önünde bulunanlara Tesalya Adaları (Kuzey Asporatlar ya da Şeytan Adaları), Ege denizinin orta bölümünde, Anadolu kıyılarına yakın olanlara Saruhan Adaları (Doğu Asporatlar), Batı Anadolu'nun güney ucunda yer alanlara da On iki ada (Güney Asporatlar) denir. Asporat (Sporat) Yunanca "dağınık" demektir, Kiklat ise "çember" demektir.